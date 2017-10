Kramer: trots dat ik het Feyenoord-shirt mag dragen

Spits Michiel Kramer is geen onomstreden figuur bij Feyenoord. Hij mocht een aantal op de plek van de geblesseerde Nicolai Jörgensen beginnen, maar dat ging niet bepaald goed. Toch wil de centrumaanvaller benadrukken dat hij trots is dat hij onder contract staat bij de regerend landskampioen.



In gesprek met Hand in Hand zegt Kramer: "Ik ben vooral trots dat ik nog het Feyenoord-shirt mag dragen, dat zal altijd zo blijven. Ik denk dat ze bij de club ook wel zien dat ik van waarde ben binnen de ploeg, niet alleen in de wedstrijden maar ook daarbuiten." In de zomer kwam de aanvaller niet in de verleiding om over te stappen naar het buitenland. "Het waren wel clubs op niveau, maar niet dusdanig om daar Feyenoord voor te verlaten."



Kramer is de stand-in van de hierboven genoemde Jörgensen, maar kan het goed met zijn concurrent vinden. "We hebben een beetje dezelfde karakters. Dat schept een band. Hij is ook een vrij nuchter persoon, net als ik. Dan trek je ook makkelijker met elkaar op. We hebben ook wel dezelfde interesses. We kijken allebei graag naar basketbal, zijn allebei familiemensen. We zijn goede kameraden, maar lopen niet de deur bij elkaar plat hoor."