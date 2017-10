'Napoli rooft Ajax-basisspeler weg uit Amsterdam'

Ajax verloor in de zomer belangrijke spelers als Davinson Sánchez en Davy Klaassen aan Tottenham Hotspur en Everton, maar er was nog veel meer belangstelling voor de diverse Ajacieden. Onder meer doelman André Onana deed het goed bij verschillende clubs uit de Europese top en subtop.



Het Italiaanse Napoli wilde hem wel hebben, maar van een transfer kwam het niet en de Kameroener verdedigt nog steeds de clubkleuren van Ajax. In de winterstop krijgt hij echter misschien wel een nieuwe mogelijkheid: de Italiaanse roddelmedia melden dat de ploeg uit Napels, en tegenstander van Feyenoord in de Champions League, nog steeds concreet geïnteresseerd is in een samenwerking met de speler uit het elftal van oefenmeester Marcel Keizer.



Algemeen directeur Edwin van der Sar liet zich onlangs ontvallen dat de bepalende spelers van de Amsterdamse Eredivisie-topclub niet mochten vertrekken, maar daarbij heeft men natuurlijk wel te maken met de mening van de desbetreffende voetballers zelf. Ajax speelt op dit moment geen Europees voetbal en dus staan spelers als Onana minder in de picture. Een transfer naar Napoli zou dat natuurlijk veranderen.