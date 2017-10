De Bruyne: laatste keer was toen ik zeven was

Middenvelder Kevin De Bruyne won met België met 3-4 van Bosnië & Herzegovina, maar heeft het na afloop van die partij vooral over het knollenveld in Sarajevo. De ster van Manchester City is zeker niet te spreken over het grasveld waar Bosnië het mee moet doen.



In gesprek met de Belgische media zegt De Bruyne: "Dit was ongelooflijk en onaanvaardbaar. Ik kan niet begrijpen dat we op een dergelijk veld hebben moeten spelen. De laatste keer was toen ik zeven jaar oud was." Youri Tielemans geeft zijn collega groot gelijk: "Ik heb al vaak op droge velden gespeeld, maar nog nooit in zo’n modderpoel." Chelsea-spits Michy Batshuayi vond het veld gevaarlijk, maar nam de risico's voor lief. "Ik heb me honderd procent gegeven in de duels. Het kon niet anders."



Middenvelder Marouane Fellaini van Manchester United moest al na een half uur gewisseld worden met een op het oog zware knieblessure. "De staat van het veld was zeer ondermaats. We konden onze tactiek amper uitvoeren. De winst is te danken aan onze instelling, niet aan onze tactiek."