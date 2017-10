'Nederland zal opnieuw moeten leren voetballen'

Het Nederlands elftal diende gisteren met grote cijfers te winnen van Wit-Rusland, maar het wilde totaal niet vlotten voor Oranje. De binnenlandse media trekken dan ook een harde conclusie. Bij de Volkskrant vindt men zelfs dat Oranje opnieuw moet leren voetballen ...



De krant analyseert: "Met name de tweede helft was een beschamende vertoning van een elftal op drift, een elftal dat het niet meer wist, dat uit elkaar viel, met een coach die het ook niet meer wist, die na dinsdag afscheid zal nemen van Oranje. De crisis is diep. Nederland zal min of meer opnieuw moeten leren voetballen. Vooral de eeuwige behoefte aan balbezit, aan zogenoemde controle, is bijna niet meer te harden. In plaats van meteen op jacht te gaan naar een doelpunt, door de bal snel naar voren te spelen, volhardde Nederland in de het eerste kwartier in oneindig veel balletjes breed en terug, de Hollandse ziekte in het voetbal."



Het Algemeen Dagblad rept van pech. "Je verzint het haast niet, al die cynische symboliek rond Oranje in de afgelopen drie jaar. Er staat haast geen maat meer op de neergang, en alles wat er in deze kwalificatiereeks mis kon gaan, gaat ook zo'n beetje mis. Van een onterecht afgekeurde goal tegen Zweden tot het ontslag van Danny Blind. Van de afgang in Frankrijk tot een stel hopeloos prutsende Luxemburgers. Van blessures tot blunders. Van kwaad tot erger in alle denkbare opzichten."