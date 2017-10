Vertonghen: schaamde me en durfde niet te juichen

Verdediger Jan Vertonghen ging in de fout bij het Belgische nationale team en gaf een doelpunt weg aan Bosnië & Herzegovina. Vervolgens kwam de oud-speler van Ajax zelf tot scoren, maar zat hij nog zo met zijn 'blunder' in zijn maag dat hij helemaal niet durfde te juichen.



Vertonghen speelde zijn 96e interland voor de Rode Duivels en evenaarde op die manier het record van Jan Ceulemans. Als gebaar bood Eden Hazard de stopper de aanvoerdersband aan, maar die bedankte vriendelijk, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad. "Ik ben een speler van het team en Eden is onze aanvoerder, dus ik heb niet de ambitie de band te vragen. Ik heb zelfs gelezen dat ik gevraagd zou hebben om dinsdag met een shirt met nummer 97 te spelen. Daar klopt ook niks van. Het zijn fabeltjes."



Over de wedstrijd zegt Vertonghen: "Mijn fout bij de tegengoal was een verkeerde inschatting. Ik twijfelde wat ik zou doen, naar voren koppen of naar achter, controleren. Ik besef dat het er ongelukkig uitzag en het leidde nog tot een goal ook. Daarna probeerde ik zo snel mogelijk weer in de wedstrijd te komen door in het spel betrokken te raken. Toen ik scoorde schaamde ik me nog zo voor mijn fout dat ik niet durfde juichen."