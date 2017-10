Buitenlanders vinden Oranje-international 'zielig'

Het Nederlands elftal heeft een aftakeling van jewelste meegemaakt en doet totaal niet meer mee, internationaal gezien. In het buitenland heeft men wat dat betreft vooral medelijden met één Oranje-international. Op het sociale medium Twitter spreken bijzonder veel voetbalfans uit dat ze vinden dat Arjen Robben zo wel een heel triest einde van zijn interlandcarrière meemaakt.



Media als The Daily Mail schrijven ook dat Robben eigenlijk het enige lichtpuntje is in het team van bondscoach Dick Advocaat. De ster van Bayern München wordt in het buitenland echt gezien als de laatste der Mohikanen bij het Nederlands elftal. Een periode van succes is definitief ten einde en op dit moment overwint de middelmaat het van de klasse.





Sad that Robben's WC career is over. That performance against Spain in 2014 is still one of the greatest individual performances I've seen. — Franz (@fcb_typ) October 7, 2017

Schau jetzt ist Robben auch mit Holland gescheitert - der hat jetzt nur noch ein Ziel - so gut wie es geht seine Karriere zu beenden — jay lassiter (@jaylLassiter) October 7, 2017

Holland are the perfect example of players being “over coached” to make it in the professional game. Robben excluded. #notsototalfootball — Georgie Edge (@georgieedge) October 7, 2017

Holland are such a mess. Janssen, Propper and Babel in the starting line-up with 33-year-old Robben as the only world-class player. — Arteta-8-Ball (@NigelSummerburn) October 7, 2017

We can say that Holland is not going to the world cup, marks an end of an era.. no Robben, no Sneijder, no van Persie — Marco Henning (@MarcoPolounit2) October 7, 2017

Sad that Robben won't see a fourth World Cup, but the Dutch simply aren't one of the top 14 teams in Europe. #WorldCupqualifiers — Drew Hansen (@Drubaru) October 7, 2017