Van Dijk zag uitslag Zweden op telefoon: was heftig

Voorafgaand aan de interland tussen Oranje en Wit-Rusland hielden de spelers van het Nederlands elftal zich bezig met de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Zweden en Luxemburg, die de Scandinaviërs met maar liefst 8-0 wonnen. Centrumverdediger Virgil van Dijk volgde dat duel op zijn telefoon en noemt de uitslag 'heftig'.



In gesprek met het ANP zegt de speler van Southampton: "Er is nog een mogelijkheid, kansloos zijn we niet. Het wordt wel heel lastig. Maar we gaan niet het veld op om het niet te proberen. We zien wel waar het eindigt."



Voor de wedstrijd tussen Nederland en Wit-Rusland werd Zweden-Luxemburg door de diverse internationals gevolgd via mobiele telefoons. "Ik kan niet zeggen dat we het niet meekregen. Dat was wel even heftig. Het ging heel snel. Misschien waren we daardoor toch wat paniekerig en gehaast."