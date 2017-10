'Everton neemt beslissing over Koeman'

Everton is bijzonder slecht aan het nieuwe Premier League-seizoen begonnen en dat betekent dat de positie van trainer Ronald Koeman nu al onder druk staat. De Zaandammer zal de komende tijd echter nog niet ontslagen worden, zo weten de Engelse media, maar hij krijgt nog drie wedstrijden om iets neer te zetten.



De Toffees gaven in de zomer 170 miljoen euro uit aan spelers als Davy Klaassen en Gylfi Sigurdsson en voegden bovendien aanvaller Wayne Rooney aan de selectie toe, iemand die ongelooflijk veel verdient. De resultaten blijven echter uit en momenteel staat de club uit Liverpool op een zestiende plek met 7 punten uit 7 wedstrijd. Dat is lang niet genoeg voor de clubleiding.



Naar verluidt krijgt Koeman nu drie Premier League-wedstrijden om zich te bewijzen. De duels tegen Olympique Lyon in de Europa League en Chelsea in de EFL Cup tellen niet mee, zo weten diverse Britse media. Brighton & Hove Albion-uit, Arsenal-thuis en Leicester City-uit doen dat wél. Na 29 oktober zal men vervolgens een oordeel vellen.