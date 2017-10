Advocaat: nou, dan moeten we er een extra maken

Waar Arjen Robben de hoop al heeft opgegeven, houdt bondscoach Dick Advocaat de moet erin. De oefenmeester vertelt in gesprek met de NOS dat het nog altijd niet beslist is, ondanks het feit dat Oranje met 7-0 moet winnen van het nationale elftal van Zweden op dinsdag.



Advocaat zegt tegen de NOS: "Het is nog niet voorbij, we moeten nog steeds spelen. Ik ga niet zeggen dat het niet mogelijk is. We moeten ze gelijk onder druk zetten en zo snel mogelijk de goal maken. Of 6-0 reëel is? 8-0 toch ook niet? We moeten 7-0 winnen? Nou, dan moeten we er nog een extra maken."



De Kleine Generaal is niet boos op Luxemburg, dat met 8-0 verloor van Zweden. "Helemaal niet, we moeten boos op onszelf zijn. We hadden kansen om de 2-0, 3-0 te maken. Als je die maakt … We hadden niet de controle, we speelden erg onrustig. Het was niet onze beste wedstrijd."