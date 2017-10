De Belgische aanvaller Dries Mertens maakte vorig seizoen een wel heel erg goed voetbaljaar door, waarin hij niet alleen veel scoorde maar ook een groot aantal assists gaf. Klaarblijkelijk staat de oud-speler van PSV en FC Utrecht nu in de belangstelling van Manchester United. Dat is in ieder geval zo volgens de sportief directeur van Napoli.



Pierpaolo Marino legt in gesprek met Tuttosport uit: "Manchester United volgt de situatie van Mertens op de voet. Hij was een onderschatte speler totdat hij als spits aan de slag ging. Nu hij een echte nummer negen is, houden de grote clubs hem scherp in de gaten, aangezien zijn clausule van 28 miljoen euro een lage transfersom is, zelfs voor iemand van dertig jaar oud."



Mertens verlengde nog niet zo heel lang geleden zijn contract in het San Paolo-stadion. In zijn nieuwe verbintenis liet hij echter een ontsnappingsclausule van 28 miljoen euro opnemen. Er zijn diverse topclubs die daaraan willen voldoen, zo is ook Arsenal volgens het geruchtencircuit concreet geïnteresseerd.