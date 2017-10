Het nationale elftal van België schotelde het publiek een mooie pot voetbal voor tegen Bosnië & Herzegovina in de WK-kwalificatiewedstrijd van zaterdagavond en won met 3-4. Daarbij verloren de Rode Duivels echter wel middenvelder Marouane Fellaini, die het veld diende te verlaten met een op het oog zware knieblessure.



Bondscoach Roberto Martinez zegt dan ook tegen het medium Het Laatste Nieuws: "We maken ons allemaal zorgen om Fellaini. We vrezen voor een beschading aan de kniebanden." Al in de eerste helft moest de controleur zich laten vervangen: hoogstwaarschijnlijk kan hij een hele lange tijd niet voor zijn club Manchester United uitkomen.



Het veld in Sarajevo was helemaal natgeregend. "Op zo’n veld heeft het niet veel zin over tactiek te spreken. Drie of vier of vijf verdedigers. Daar ging het vandaag niet over. Het ging over willen winnen. We speelden in moeilijke omstandigheden tegen een ploeg die absoluut naar het WK wilde. Als je dan kunt winnen, moet je dat koesteren. Dus nu het systeem met drie verdedigers over boord gooien, geeft geen pas. We bekijken dat wedstrijd per wedstrijd."