Zweedse spelers lachen om Advocaat: komisch

Bondscoach Dick Advocaat heeft Zweden met zijn uitspraken op de persconferentie in aanloop naar het huidige interlandweekend misschien wel tot grote prestaties gestuwd. De Zweedse internationals geven namelijk aan dat ze het fragment gezien hebben waarin de oefenmeester zegt dat 8-0 een onmogelijke uitslag zou zijn voor de Scandinaviërs.



Voetballer Albin Ekdal zegt tegen het medium Fotbollskanalen over de woorden van Advocaat: "Het was komisch om te zien. Ik zag het en heb alleen maar gelachen. Dit heeft hij over zichzelf afgeroepen."



De international van Zweden kwam tegen Luxemburg overigens niet in actie door een blessure en zijn meespelen tegen Oranje is hoogst onzeker. "Ik ben niet honderd procent fit, dus het kan moeilijk worden. Ik wacht nu af hoe mijn lichaam de komende dagen reageert. Het is nog te vroeg om te zeggen of ik kan meespelen."