Spaanse bondscoach laat zich uit over spanningen: "Veel gebeurd"

Het Spaanse elftal was vrijdagavond in Alicante met 3-0 te sterk voor Albanië. Een opsteker voor het land dat de laatste weken te maken heeft met flinke spanningen. "We moeten ons nu weer richten op positieve dingen, zowel in het voetbal als in het hele land", zei bondscoach Julen Lopetegui na afloop van het duel.



"Sport kan laten zien hoe we als land moeten zijn. De goede dingen in het leven moet je met elkaar vieren. Als je toch ziet hoe de spelers in de kleedkamer aan het dansen en zingen waren. Ze bouwden een feestje onder elkaar, zoals het hoort", vertelt de oefenmeester.



Vooral rondom de Catelaan Gerard Piqué was afgelopen dagen veel te doen. De voetballer werd uitgefloten door Spaanse supporters. "Er is veel gebeurd, we hebben de situatie van dag tot dag bekeken. Het teambelang heeft altijd voorop gestaan. Ik prijs mezelf gelukkig met de geweldige inzet en de onberispelijke houding van mijn spelers. Zij hebben iets gepresteerd waarop heel Spanje trots kan zijn", aldus Lopetegui.