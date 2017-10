Dit is het eerste Afrikaanse land dat zich plaatst voor het WK

Het Nederlands elftal gaat waarschijnlijk niet naar het WK, maar ook het eerste Afrikaanse land dat wel mag aantreden in Rusland is inmiddels bekend. Nigeria zal er komende zomer bij zijn op het WK in Rusland.



Nigeria wist met 1-0 te winnen van Zambia en daardoor is de geboren Haarlemmer William Troost-Ekong (ex-FC Groningen en FC Dordrecht) zeker van deelname aan het wereldkampioenschap.





QUALIFIED! 👌

Congratulations, 🇳🇬Nigeria!

The Super Eagles are the first African side to reach 🇷🇺Russia! #WCQ pic.twitter.com/YTYz9LyVFN — #WCQ ⚽️🏆 (@FIFAWorldCup) October 7, 2017