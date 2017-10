Uitblinkende Carrasco: "Daardoor was het wat zoeken"

België was zaterdagavond op bezoek bij Bosnië-Herzegovina met 3-4 te sterk. Yannick Carrasco speelde een ijzersterke tweede helft tegen en de speler van Atlético Madrid was daarme man van de match. Hij was dan ook zeer tevreden na het duel.



"Het was een zware wedstrijd, zeker met dit veld. We wisten dat zij moesten winnen, maar wij wilden dat ook. Ze speelden hele tijd met lange ballen, iedereen gleed dan wat uit en daardoor was het wat zoeken", vertelt Carrasco aan Sporza.



De tweede helft was goed, de eerste wat minder. "We hebben 2-3 kansen weggegeven en wij misten er een paar in de eerste helft. Maar in de tweede helft deden we het een stuk beter. In de tweede helft kon ik wat hoger spelen en dat is mijn beste positie, maar ik kan ook anders spelen."