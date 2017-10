HAHA! Litouwer heeft briljant plan om Kane te stoppen

Er staat de laatste maand weer geen maat op Harry Kane. De spits scoort aan de lopende band bij Tottenham en ook voor Engeland scoorde hij deze week alweer een belangrijke goal tegen Slovenië. Bij Litouwen, dat zondag de tegenstander van de Engelsen is, zijn ze dan ook beducht.



De Litouwers worden tegenwoordig getraind door Edgaras Jankauskas, die van 1997 tot 1999 nog naam maakte in de Belgische competitie bij Club Brugge. En die heeft een briljant plannetje om Kane het scoren te beletten.



Toen Jankauskas op zijn persconferentie de vraag kreeg hoe hij Kane zou aanpakken, had hij een gevat antwoord klaar. "Ik laat hem gewoon het stadion niet binnen", grapte hij.





Lithuania coach Edgaras Jankauskas says the best way for them to deal with Harry Kane is to ‘not let him into the stadium’. pic.twitter.com/kKh7PvGjov