Tahamata: 'Keizer moet hém op de flank opstellen bij Ajax'

Vroeger was hij zelf een zeer gewaardeerde flankspeler bij Ajax, maar dit seizoen is het toch wat armetierig op de zijkanten in Amsterdam. Justin Kluivert, Amin Younes, Vaclav Cerny en David Neres maken allen nog niet erg veel indruk dit seizoen.



Al lijkt laatstgenoemde nu op de goede weg, en mede daarom zou Tahamata in ieder geval voor de Braziliaan kiezen. Dat vertelt hij voor de camera van Voetbal Inside.



Wel vindt hij dat er nodig getraind moet worden op het bedienen van de spitsen, Klaas-Jan Huntelaar en/of Kasper Dolberg. "Vooral als je als rechtspoot op rechts staat, of als linkspoot op links."