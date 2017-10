Geen rem op Berghuis: "Baal ik natuurlijk echt van.."

Feyenoord wist bijna een week geleden erg simpel te winnen op bezoek bij subtopper AZ. De grote man was Steven Berghuis, met twee doelpunten namens de Rotterdammers.



"Ja, daar baal ik natuurlijk echt van", erkent Owen Wijndal, de tiener die vanwege het ontbreken van Thomas Ouwejan op de backpositie stond bij AZ, over zijn directe tegenstander. "Hij scoort twee keer en hij geeft een assist. Maar als je die doelpunten terugkijkt, kan ik daar niet heel veel aan doen. Misschien alleen de eerste goal, maar dat is een beetje een geluksbal. De bal komt toevallig voor zijn voeten."



De jeugdinternational is ondanks dat alles niet eens zo ontevreden over zijn optreden tegen Feyenoord. "Ik vind niet dat ik het slecht heb gedaan, zeker niet. Maar misschien had ik nog wel wat meer kunnen brengen", aldus Wijndal tot slot bij AZ TV.