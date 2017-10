Pleidooi voor Oranje-kwartet: "Om ordinair trots op te zijn"

Het Nederlandse voetbal gleed de afgelopen jaren ver af. Maar dat is juist een reden om te benadrukken dat 'De Grote Vier' altijd van hoge kwaliteit zijn geweest, zo stelt columnist Sjoerd Mossou in het Algemeen Dagblad.



Hij looft Arjen Robben, Robin van Persie, Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart. "Vooruit, reken Dirk Kuyt er ook nog bij. Samen vormden ze een generatie voetballers die zich kan meten met die uit de jaren 70 en eind jaren 80, compleet met Europacups en een WK-finale. Ze speelden samen tientallen malen vaker in Oranje bovendien, in goede én in hopeloze tijden", schrijft Mossou.



"Nu het bijna voorbij is: koester straks nog één keer die verzameling aanraakbare, voorbeeldige boegbeelden van het Nederlandse voetbal. Opgegroeid op onze straten, in dorpen en in steden, gekneed op oud-Hollandse poldervelden van Groningen tot Katwijk."



"We gaan ze nog vreselijk missen: een unieke generatie topvoetballers om ordinair trots op te zijn."