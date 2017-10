Ajax-spits bonkt op de deur: "Tot nu toe niet veel gespeeld.."

De laatste weken lijkt het wel gratis winst als je je geld inzet op een doelpunt van Matteo Cassierra bij Jong Ajax. Ook gisteren, tegen Jong FC Utrecht (2-1 zege) was het weer raak.



De Colombiaan maakte de winnende treffer en hoopt op die manier weer een terugkeer in de hoofdmacht te verdienen. "Over het algemeen was vorig seizoen, gezien het feit dat het mijn eerste seizoen was, heel goed. Ik heb vorig jaar veel gespeeld en de mensen hadden waardering voor me, voor mijn komst en daarom wil ik hard blijven werken zoals ik altijd doe", vertelt Cassierra bij Ajax TV.



"Ik ben met een goed gevoel aan het nieuwe seizoen begonnen. In de eerste oefenwedstrijden heb ik een aantal keer gescoord. Ik wil mezelf altijd zo goed mogelijk laten zien. Spelen en profiteren van de minuten die ik mag maken. Bij het eerste heb ik tot nu nog niet gespeeld, maar daarom werk ik heel hard bij Jong Ajax en probeer ik alles goed te doen."