Vertonghen verklapt: "Alderweireld en Dembele gaan terugkeren"

Thomas Vermaelen werd afgelopen zomer genoemd bij RSC Anderlecht, maar het kwam niet tot een transfer. Jan Vertonghen meent te weten dat twee andere Belgen die ooit furore maakten in de Eredivisie, in de toekomst wél zullen terugkeren in hun geboorteland.



Vertonghen lijkt in de toekomst niet in de Jupiler Pro League te gaan voetballen. "Die kans is niet heel groot. Kleiner in ieder geval dan bij Toby Alderweireld (oud-Ajax) of Mousa Dembele (oud-AZ). Ik ga na mijn carrière wellicht ook niet in België wonen", zegt hij in Het Nieuwsblad. De Belgische voetbalfans lijken dus te mogen hopen op een toekomstige transfer van Toby Alderweireld en Mousa Dembélé.



Vertonghen zal Tottenham ook niet snel verlaten. "Ik houd niet echt van verandering. Mijn familie is gelukkig hier en ik speel elke week. Waarom dan veranderen? Meer prijzen? Ik hoop dat te bereiken met Tottenham."