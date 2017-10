ELFTAL: "Dit zijn de besten van Europa tot dusver dit seizoen"

Het voetbalseizoen is ondertussen zo'n twee maanden gaande en dus wordt her en der een eerste balans opgemaakt. Een aantal Belgen heeft al de nodige indruk gemaakt en eentje verovert zelfs een plaats in een droomelftal met Messi en Neymar.



Goal.com maakte al een voorlopig 'Elftal van het Seizoen' op en daarin heeft het dus plaats voor één Belg, en géén Nederlanders. Op het middenveld kiest het medium voor Kevin De Bruyne. "Ook al speelt hij nu wat lager, hij blijft eindeloos kansen creëren voor Manchester City", klinkt het. "Hij is misschien wel de technisch meest begaafde speler die op dit moment in Engeland voetbalt."



Manchester United, PSG en Barcelona zijn met elk twee afgevaardigden de hofleveranciers van het elftal. Dat ziet er als volgt uit: