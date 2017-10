Wedstrijdselectie Oranje: Dost er tóch bij, Ajacied haakt af

Bondscoach Dick Advocaat moest voor middernacht een lijst met spelers die hij vanavond tegen Wit-Rusland in wil gaan zetten doorgeven. Uiteraard deed hij dat ook, en daarin werd duidelijk dat spits Bas Dost tóch speelklaar is.



De targetman haakte vrijdag nog vroegtijdig af door een knieblessure, maar hij zit dus wel bij de 23 spelers die kans maken op speelminuten tegen Wit-Rusland. De NOS schrijft echter dat Dost níét in de basis zal staan. De omroep verwacht ook geen Arjen Robben, die geblesseerd zou zijn. Zij spreken van een voorhoede met Locadia, Janssen en Babel.



Voor Joel Veltman was er minder goed nieuws: de Ajacied was opgeroepen, maar valt toch buiten de boot en moet op de tribune plaats gaan nemen in Borisov.