Vennegoor blikt terug: "Dat was waanzinnig om mee te maken"

Hij was niet de meest sierlijke spits, maar was wel zo ongeveer een garantie voor doelpunten. Jan Vennegoor of Hesselink pakte dan ook veel prijzen in zijn loopbaan, in dienst van onder meer FC Twente, Celtic en PSV.



Zijn absolute hoogtepunt vindt hij in de TC Tubantia dan ook lastig aan te wijzen. "Ik heb meerdere kampioenschappen beleefd met PSV en Celtic. Heb bekers gewonnen. Heb interlands gespeeld, zowel op een WK als een EK. Ik vind het moeilijk om daar een hoogtepunt uit te kiezen. De bekerwinst met FC Twente was mijn eerste kennismaking met het winnen van een prijs. Die feestvreugde was waanzinnig om mee te maken", blikt de inmiddels 38-jarige Vennegoor terug.



Tegenwoordig is hij internationale scout bij zijn andere voormalige club, PSV. "Momenteel ben ik in Polen om een interland onder de 20 te bekijken. Zo’n zes a zeven wedstrijden bekijk ik per week. Tijdens de interlandbreak nog meer. Ik reis dus door heel Europa heen. Ik had ooit de mooiste baan die er is. Nu heb ik de op één na mooiste baan."



Die 'mooiste baan' liet hij op 33-jarige leeftijd uiteindelijk achter zich, door de kicksen aan de wilgen te hangen. "Er waren toen zowel vanuit het binnenland als vanuit het buitenland nog wel opties om door te gaan. Ik werd toen bijna 34 en ik merkte in het laatste jaar al dat ik fysiek achteruit ging. Ik wilde waardevol stoppen, dus ik vond het toen wel goed. Ik heb daar geen moment spijt van gehad."