"Ten Cate was razend, hij wilde Vertonghen nóóit meer zien"

Jan Vertonghen is inmiddels een grote ster in de Premier League bij Tottenham Hotspur, maar zijn carrière begon natuurlijk in Amsterdam, bij Ajax. En daar ging het niet altijd even goed.



Dat herinnert voormalig teammanager David Endt zich nog goed. In 2007 scoorde hij bijvoorbeeld als huurling bij RKC uitgerekend tégen Ajax, dat mede daardoor niet kampioen werd in dat seizoen. "Hij wilde zich laten zien, ik vond dat prachtig. Maar Ten Cate was rázend. Toen Jan het veld afliep, pakte onze trainer hem verbaal aan, hij was buiten zichzelf en riep: ‘Ik wil je nooit meer zien, dit doe je niet tegenover je club!"



Vertonghen was duidelijk aangedaan door die woorden, vervolgt Endt zijn relaas in de Voetbal International. "Ik zei hem: 'Jan, je moet niet bang zijn, je hebt juist laten zien dat je uit het goede hout bent gesneden om bij Ajax te spelen.' Toen kort daarop Ten Cate vertrok, ging het helemaal de goede kant op voor Jan."