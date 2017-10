Jol keihard: "Deze 2 personen zijn de oorzaak van Oranje-malaise"

Het Nederlands elftal zal in de laatste kwalificatieduels nog alle zeilen bij moeten zetten in de race om het WK, en dan nog is men afhankelijk van Zweden. Een pijnlijke constatering.



Dat alles is de schuld van Louis van Gaal en Danny Blind, zo vindt oud-coach Martin Jol althans. "Willen we terugkeren op het hoogste niveau dan moeten we snel terug naar onze eigen identiteit."



"Louis van Gaal begon met het loslaten van de ‘Dutch way’, met vijf verdedigers achterop. We speelden voor het resultaat, maar verloren onze identiteit. Onder Danny Blind was dat hetzelfde want hij was pupil van Van Gaal", oordeelt een keiharde Jol, zelf oud-trainer van onder meer Ajax, Tottenham Hotspur en Hamburger SV, in The Daily Mail.







"In Nederland hadden we een andere filosofie. Nu willen we zoals ieder ander land zijn, maar zijn die anderen beter dan ons. We bezitten niet meer de kwaliteiten van voorheen. Niet meer de spelers die het verschil kunnen maken. Arjen Robben is ouder geworden, 33 jaar, en eigenlijk de enige ster die we nog hebben. Wijnaldum is ongelofelijk bij Liverpool, maar anoniem bij Oranje. Strootman is goed, maar niet speciaal."



Een Houdini-act, en dus WK-plaatsing van Oranje, verwacht Jol niet meer, ook al vindt hij Zweden niet beter. "Nee, maar Zweden houdt vast aan de eigen spelstijl en zijn tweede in de groep en wij derde. Zij kwalificeren zich en wij niet. Om terug te komen is het belangrijk om eerst onze identiteit terug te krijgen."