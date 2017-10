TRANSFERUURTJE: Sneijder, Hazard, Promes, Vidal en Dybala

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Middenvelder Wesley Sneijder stond de laatste jaren meermaals in het middelpunt van de belangstelling met betrekking tot allerlei transfergeruchtjes. Deze zomer tekende hij voor OGC Nice en dachten we daarvan af te zijn, maar niets is minder waar. In de winter vertrekt de kleine spelmaker mogelijk al weer uit Frankrijk. Er wordt momenteel hevig gespeculeerd over de toekomst van Sneijder: zo werd de Amerikaanse Major League Soccer al genoemd en denken de fans voorzichtig aan Ajax of FC Utrecht. De Turkse media weten echter dat de recordinternational van Oranje terug gaat keren in de Süper Lig. Nog niet zo heel lang geleden vertrok Sneijder nog bij Galatasaray, maar hij zou al weer heimwee hebben: daarom is hij op weg naar Basaksehir.





Real Madrid zat in de zomer achter de diensten van Kylian Mbappé aan en dit was op verzoek van oefenmeester Zinedine Zidane, die al contact had met de Franse aanvaller sinds zijn vijftiende. De spits bleek echter niet haalbaar en koos voor Paris Saint-Germain ... Zidane heeft echter een nieuw doelwit gevonden. De Spaanse media berichten dat de oefenmeester bij de clubleiding in het Estadio Santiago Bernabéu heeft aangedrongen op de komst van aanvaller Eden Hazard van Chelsea. De Belg is momenteel de superster van het team van coach Antonio Conte, maar speelt toch al een tijdje op Stamford Bridge. Misschien vindt hij het binnenkort wel tijd voor een verandering van omgeving.



De Chileense middenvelder Arturo Vidal speelt nu al even in de Allianz Arena voor Bayern München, maar misschien komt daar binnenkort wel een einde aan. De controleur is namelijk 30 jaar oud en misschien is dit wel het laatste moment dat de grootmacht uit Beieren miljoenen euro's aan hem kan verdienen. Volgens het medium Corriere dello Sport is het Italiaanse Internazionale namelijk concreet voor Vidal. De ploeg uit Milaan is recentelijk natuurlijk overgenomen door Chinese investeerders en heeft een heel behoorlijk transferbudget tot zijn beschikking, al moet men wel rekening houden met de regels met betrekking tot Financial Fair Play. Er zou echter ruimte gevonden zijn om Bayern een dikke, vette worst voor te houden.





[url=http://www.soccernews.nl/news/405093/Dáárom_heeft_FC_Barcelona_Dybala_niet_gekocht#ixzz4uoPBZ1Js]Aanvaller Paulo Dybala van het Italiaanse Juventus werd in de zomer meermaals gelinkt aan de Spaanse topclubs Real Madrid en [b]FC Barcelona.[/url] De Catalanen hadden ook de mogelijkheid om aan de slag te gaan met de Argentijn, maar zagen daarvan af. Dat is in ieder geval wat het medium El Mundo Deportivo meldt. In Argentinië is er veel te doen rondom de vraag: kan Dybala wel samenspelen met Lionel Messi? Barça heeft zich volgens de hierboven genoemde krant echter niet gebogen over die vraagstelling: oefenmeester Ernesto Valverde wilde gewoon liever dat Ousmane Dembélé losgeweekt werd bij Borussia Dortmund. De Spaanse coach drong bij de clubleiding aan op de komst van meer snelheid en daar zorgt de jonge Fransman nu voor, al is hij momenteel geblesseerd.



Aanvaller Quincy Promes wordt elke transferperiode weer in verband gebracht met een aantal clubs. De Oranje-international, die momenteel overigens geblesseerd is, doet het dan ook heel erg goed in Rusland bij Spartak Moskou. Mogelijk is hij echter niet heel lang meer actief in de Russische hoofdstad. Het medium Transfermarketweb weet namelijk dat er een droomtransfer aan zit te komen voor de vleugelspits, die in het verleden uitkwam voor Eredivisie-club FC Twente. Het Engelse Liverpool zou hem namelijk naar Anfield Road halen voor meerdere tientallen miljoenen euro's. Promes staat al langer in de belangstelling van de Premier League-grootmacht, maar nu zou men pas echt overtuigd geraakt zijn van zijn kunnen.