'Ronaldo wil dat Real Madrid goede vriend koopt'

De Portugese wereldster Cristiano Ronaldo zou een van zijn goede vrienden voorgedragen hebben bij de clubleiding van Real Madrid. Middenvelder William Carvalho van Sporting Portugal staat in de belangstelling van West Ham United, maar de aanvaller wil dat De Koninklijke in actie schiet.



Volgens de Spaanse media ziet Ronaldo wel iets in een samenwerking met de fysiek sterke middenvelder, die steevast een basisspeler is in het nationale elftal van Portugal. Real beschikt al over heel veel middenvelders, waaronder Luka Modric, Mateo Kovacic en Casemiro, maar volgens de vleugelspits zou er dus nog wel eentje bij kunnen komen. Vermoedelijk is Carvalho echter niet goedkoop: er wordt gefluisterd dat Sporting liefst 40 miljoen euro voor hem verlangt.



In de afgelopen zomer stond de desbetreffende speler al in de belangstelling van het hierboven genoemde West Ham, maar van een daadwerkelijke transfer kwam het niet. Carvalho speelt al een tijdje voor de werkgever van de Nederlandse spits Bas Dost en vindt het naar verluidt wel tijd voor verandering.