'Ik ga lekker naar Blade Runner en sla Oranje over'

In het verleden zat heel Nederland nogal eens voor de buis gekluisterd als Oranje diende te spelen, maar dat is voorgoed voorbij. Steeds meer voetbalfans slaan de wedstrijden van het Nederlands elftal over onder het mom van: ze winnen toch niet. Zo ook journalist Hugo Borst.



Hij zegt in gesprek met de NOS: "Ik heb helemaal geen hoop. Ik ga lekker naar Blade Runner. Ik heb geen vertrouwen in de teamgeest en heb mijn twijfels over de over-mijn-lijk-mentaliteit van dit Oranje."



Volgens Borst is het misgegaan in het Stade de France. "Daar hebben ze het doelsaldo niet in de gaten gehouden en zijn ze vol op de aanval blijven spelen. Het driemansmiddenveld dat Advocaat had verzonnen tegen de Fransen was krankzinnig. Daarmee kun je niet opboksen tegen die atleten. En zo is er bij iedere interland wel iets te verzinnen."