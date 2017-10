Spaanse bond heeft desastreus nieuws voor Barça

Catalonië zal volgende week, of dan in ieder geval binnenkort, hoogstwaarschijnlijk de onafhankelijkheid uitroepen. Vervolgens is het onduidelijk wat er precies gebeurt met FC Barcelona. De geluiden uit Madrid zijn ongelooflijk onheilspellend, want de Spaanse bond heeft alvast een deur dichtgegooid.



Voorzitter Javier Tebas van de voetbalbond van Spanje zegt dat Barça niet door kan gaan in de Primera División als Catalonië onafhankelijk wordt. De grootmacht zou zelfs uit de competitie gegooid worden. "De regels van de bond zijn ontzettend duidelijk en daar gaan we niks aan veranderen. Als de opstand in Catalonië zegeviert gaan we werken met een league zonder Barcelona, maar ook zonder Espanyol en Girona."



Tebas gaat verder, overigens in gesprek met het dagblad Sport: "Het is niet aan de bond om Barça te steunen, we moeten juist achter de rechtstaat staan ..." Vervolgens laat hij zich uit over de kwestie Piqué bij het Spaanse elftal: "Persoonlijk vind ik dat we alleen spelers moeten selecteren die zich verwant voelen met Spanje. Hebben ze andere overtuigingen, dan moeten ze uit het team verdwijnen." Wordt FC Barcelona inderdaad uit de Primera División gegooid, dan krijgen de Catalanen hoogstwaarschijnlijk te maken met een miljoenenstrop van jewelste.