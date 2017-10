Pröpper: transfer is juiste keuze geweest

In de afgelopen winter was middenvelder Davy Pröpper in beeld bij het Russische Zenit-Sint Petersburg, maar zijn toenmalige werkgever PSV hield de boot af. In de zomer kreeg de Oranje-international echter wel een transfer, naar Premier League-club Brighton & Hove Albion. De juiste keuze, aldus de speler zelf.



In gesprek met De Telegraaf vertelt hij: "Ik speel alles en dat vind ik belangrijk. Het gaat tot nu toe boven verwachting. In z’n totaliteit is Brighton een verdedigend ingesteld team, maar thuis tegen West Bromwich Albion (3-1) en Newcastle United (1-0) speelden we echt heel goed. Nu heeft iedereen ook wel het idee: ’hé, we kunnen erin blijven’. Er wordt al rekening met ons gehouden."



In Engeland speelt Pröpper als controleur, op de nummer 6-positie dus. "Een echte nummer 10 zie je bijna niet meer in Engeland. Die doet verdedigend gewoon te weinig. Het gaat daar heen en weer. Van voor naar achteren, van links naar rechts." In de afgelopen interland van Oranje scoorde hij liefst tweemaal. "Het is niet zo dat ik door die twee goals tegen Bulgarije opeens veel meer zelfvertrouwen heb. Maar dit was natuurlijk wel de wedstrijd waar ik het beste gevoel aan heb overgehouden."