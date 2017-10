'Nederlander vervangt Coutinho bij Liverpool'

Aanvaller Quincy Promes wordt elke transferperiode weer in verband gebracht met een aantal clubs. De Oranje-international, die momenteel overigens geblesseerd is, doet het dan ook heel erg goed in Rusland bij Spartak Moskou. Mogelijk is hij echter niet heel lang meer actief in de Russische hoofdstad.



Het medium Transfermarketweb weet namelijk dat er een droomtransfer aan zit te komen voor de vleugelspits, die in het verleden uitkwam voor Eredivisie-club FC Twente. Het Engelse Liverpool zou hem namelijk naar Anfield Road halen voor meerdere tientallen miljoenen euro's. Promes staat al langer in de belangstelling van de Premier League-grootmacht, maar nu zou men pas echt overtuigd geraakt zijn van zijn kunnen.



Mogelijk houdt de nieuwe interesse in een deal voor Promes verband met een naderende transfer voor Philippe Coutinho. Het is algemeen bekend dat de Braziliaan in de zomer een belangrijk target was voor FC Barcelona. De Catalanen boden naar de smaak van de clubleiding van Liverpool te weinig, maar de speler zelf wilde maar al te graag naar het Camp Nou verhuizen ...