Het Nederlandse voetbal bevindt zich in een neerwaartse spiraal en oefenmeester Huub Stevens weet wel waarom dat het geval is. In een interview met de NOS legt hij uit dat de diverse Eredivisie-clubs gewoon niet hard genoeg trainen. Er zou een verschil van dag en nacht zijn met de teams van de Bundesliga.



Stevens vertelt: "In Nederland wordt over de gehele linie te weinig en te licht getraind. Lees al die interviews met Eredivisie-spelers die naar het buitenland zijn vertrokken maar eens na. Elke keer hebben ze het over de toegenomen trainingsintensiteit. Dat was in mijn tijd al zo en nu nog, kijk naar Jetro Willems bij Eintracht Frankfurt. Het is toch ongelooflijk dat we dat nog steeds niet doorhebben? We hebben toch een achterstand in te halen? Nou, dan moet je ook keihard werken."



In Duitsland wist Stevens soms niet wat hij meemaakte. "Jongens van 12, 13, 14 jaar die na een toernooi een bosloop gingen doen. Ik wist niet wat ik zag. In Nederland vraagt iedereen meteen 'waarom'? In Duitsland vragen ze dat pas achteraf. Wij zijn hier al blij met een intervaltraining, want dan is er de mogelijkheid om eventjes te herstellen. Er moet iets veranderen."