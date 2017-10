Advocaat: kan me niet voorstellen dat ze hier geen hotels hebben

Een opvallend gegeven bij Oranje in Wit-Rusland: de ploeg speelt en traint in Borisov, maar verblijft in een hotel in Minsk. Dat betekent een reistijd van een uur en een kwartier voor de oefensessies en de wedstrijd zelf. Bondscoach Dick Advocaat is daar allesbehalve blij mee.



Hij zegt in De Telegraaf: "Ik weet de reden niet waarom we zo ver weg zitten. Daar heb ik niet naar gevraagd. Ik weet wel dat het stadion in Minsk wordt verbouwd, maar ik kan me niet voorstellen dat ze hier in de buurt (in Borisov, red.) geen hotels hebben."



Nog opvallender: aanvaller Arjen Robben reist constant voor de selectie van het Nederlands elftal uit. "Arjen heeft voor een training of wedstrijd wat meer tijd nodig om zijn warming-up te doen. Hij is altijd eerder in het stadion, wel een echte professional."