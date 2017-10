'Zidane: transferrecord breken voor superster'

Real Madrid zat in de zomer achter de diensten van Kylian Mbappé aan en dit was op verzoek van oefenmeester Zinedine Zidane, die al contact had met de Franse aanvaller sinds zijn vijftiende. De spits bleek echter niet haalbaar en koos voor Paris Saint-Germain ... Zidane heeft echter een nieuw doelwit gevonden.



De Spaanse media berichten dat de oefenmeester bij de clubleiding in het Estadio Santiago Bernabéu heeft aangedrongen op de komst van aanvaller Eden Hazard van Chelsea. De Belg is momenteel de superster van het team van coach Antonio Conte, maar speelt toch al een tijdje op Stamford Bridge. Misschien vindt hij het binnenkort wel tijd voor een verandering van omgeving.



Naar verluidt gaat voorzitter Florentino Pérez het in 2018 in ieder geval proberen bij de Blues. Vermoedelijk moet de Rode Duivel echter wel heel erg veel kosten: het is niet zo heel vergezocht dat Real het transferrecord zal moeten breken voor de vleugelspits. Volgens Zizou is hij dat echter dubbel en dwars waard.