Iniesta: "Hopelijk tekent hij zo snel mogelijk bij Barcelona"

Er kwam vandaag bij FC Barcelona een einde aan heel wat onzekerheid, want de club kon aankondigen dat Andres Iniesta een contract voor het leven tekende. Even leek de 33-jarige middenvelder een vertrek te overwegen, maar uiteindelijk blijft hij dus op het vertrouwde nest. Hij dringt aan bij een ploeggenoot om hetzelfde te doen.



Ook het contract van Lionel Messi loopt na dit seizoen af. "De club wil dat Leo hier is en hij wil hier ook zijn. Ik hoop dat zijn verhaal bij Barça nooit moet eindigen", liet Iniesta weten bij de ondertekening van zijn overeenkomst.



"Hij is uniek en we kunnen niet zonder hem. Ik denk dat de club er ook zo over denkt. Het is slechts een kwestie van tijd, maar ik hoop dat hij zo snel mogelijk bijtekent", aldus Iniesta.