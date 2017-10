Ronaldo zet deze legende niet in zijn droomelftal

De Braziliaan Ronaldo gold in de jaren '90 en begin deze eeuw als misschien wel de beste voetballer ter wereld, al werd zijn carrière wel geremd door blessures. De spits gooide onder meer bij Real Madrid hoge ogen.



Die tijden herleven al even weer in Bernabeu, want sinds 2009 maakt bijna-naamgenoot Cristiano Ronaldo uiteraard zijn doelpunten voor de Koninklijke. Maar de Braziliaan blijkt geen al te grote fan van de Portugees.



In zijn droomelftal heeft Ronaldo namelijk geen plaats voor Cristiano. In de aanval verkiest hij zichzelf, Pele, Lionel Messi en Diego Maradona. Op het middenveld opteert Ronaldo voor Zidane en Pirlo, achterin nemen Cafu, Cannavaro, Maldini en Roberto Carlos plaats. In het doel staat Gianluigi Buffon.