Chelsea opent deur voor oude bekende: "Ik wil graag terugkeren"

Antonio Conte maakte sinds zijn komst naar Chelsea duidelijke keuzes en daar werden ook bekende namen het slachtoffer van. Deze zomer vertrok Diego Costa nog, terwijl vorig seizoen Oscar voor de vlucht koos.



De Braziliaan vertrok naar China, waar hij bij Shanghai SIPG tekende. "Bij die transfer dacht ik meer aan mijn familie dan aan mijn carrière", geeft hij toe aan PL Brasil. "Ik had immers ook een aanbieding van Atletico Madrid, dat beviel me echt. Er waren ook Juventus, Inter Milan en AC Milan."



Als hij uit China vertrekt, heeft Oscar echter een ander plannetje in gedachten. "Ik ben nog jong, nog maar 26. Wie weet keer ik binnen twee of drie jaar wel terug naar de Premier League. En liefst naar Chelsea, die de deur voor een terugkeer opengezet hebben."