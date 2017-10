Langeler tevreden: "Heb echt zitten genieten vanaf de bank"

Jong Oranje was vrijdagavond in de EK-kwalificatie met 3-0 te sterk voor Jong Letland. Bondscoach Art Langeler was erg tevreden over wat zijn ploeg op de mat legde in de Vijverberg.



"Ik heb op sommige momenten echt zitten genieten vanaf de bank", vertelt de oefenmeester op de KNVB-site. "We creëerden veel uitgespeelde kansen en legden energie in de wedstrijd. Helaas zakte dit in de tweede helft wat weg."



"Letland ging op een gegeven moment met elf man voor de goal hangen", aldus Langeler. "Dat is lastig voetballen. Desondanks kunnen we tevreden zijn. We hadden alleen maar doelpunten moeten maken. Een grote score had er echt ingezeten."