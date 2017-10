NEC wint 'topper' van Fortuna, Jong Ajax blijft aan de leiding

NEC Nijmegen heeft vrijdagavond hele goede zaken gedaan in de Jupiler League. De degradant was op bezoek bij Fortuna Sittard met 1-2 te sterk en nadert de Limburgers daardoor op één punt.



Ook Jong Ajax beleefde een succesvolle avond. De Amsterdammers blijven aan kop na een 2-1 zege op de leeftijdsgenoten van Jong FC Utrecht. Siem de Jong en Mateo Cassierra namen de Amsterdamse doelpunten voor hun rekening.



Go Ahead Eagles had het flink op de heupen deze speelronde. In Noord-Brabant werd FC Oss met maar liefst 1-6 aan de kant gezet. De Deventenaren konden de zege goed gebruiken, want men was niet bepaald goed begonnen.



Uitslagen Jupiler League:



Almere City - MVV Maastricht 3-1

FC Dordrecht - FC Eindhoven 4-3

FC Emmen - SC Cambuur 2-0

Fortuna Sittard - NEC Nijmegen 1-2

Helmond Sport - De Graafschap 0-2

Jong Ajax - Jong FC Utrecht 2-1

Jong PSV - Jong AZ 1-2

FC Oss - Go Ahead Eagles 1-6

FC Volendam - Telstar 3-4