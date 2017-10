Oranje tegen Zweden met rouwbanden voor Van der Laan

Het Nederlands elftal speelt op zaterdagavond tegen Wit-Rusland en vervolgens op dinsdagavond tegen Zweden. Die wedstrijd, die vermoedelijk allesbeslissend wordt, spelen de mannen van bondscoach Dick Advocaat met rouwbanden vanwege het overlijden van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan.



Het Algemeen Dagblad schrijft: "Het Nederlands elftal staat dinsdag in de Amsterdam Arena stil bij het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan. De KNVB meldde vandaag dat Oranje tijdens de cruciale interland in de hoofdstad tegen Zweden met rouwbanden speelt."



Het medium gaat verder: "Ook zal voorafgaand aan het WK-kwalificatieduel (aftrap 20.45 uur) een minuut stilte in acht worden gehouden, ter nagedachtenis aan Van der Laan. In juli 2010 werd Van der Laan burgemeester van Amsterdam. Een van zijn eerste werkzaamheden was de huldiging van het Nederlands elftal in de hoofdstad. Oranje kreeg na de verloren WK-finale in Zuid-Afrika tegen Spanje (0-1) een rondvaart door de grachten. Van der Laan overleed gisteren op 62-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker."