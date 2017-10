AC Milan gaf in de transferzomer ongelooflijk veel geld uit, maar het loopt momenteel niet bepaald op rolletjes bij de Rossoneri. Silvio Berlusconi had het eerder lang voor het zeggen in het San Siro, maar zijn plek is nu ingenomen door vermogende Chinezen. De voormalig premier van Italië is echter niet tevreden.



in de Italiaanse media zegt hij: "Ik begreep de transferzomer niet, het slaat nergens op. Ik heb nog nooit gezien dat een team elf spelers verandert. Kon je met al dat geld geen topspeler kopen? Leg mij eens uit waarom Suso en Giacomo Bonaventura op de bank zitten als zij technisch het meest begaafd zijn van allemaal? Ze geven de aanvoerdersband aan een speler (Bonucci, red.) die jarenlang het symbool van Juventus was. Riccardo Montolivo is er ook nog, de band was aan hem toevertrouwt."



Ook de keuze van de clubleiding voor oefenmeester Vicenzo Montello wordt gelaakt. "Ik wilde Cristian Brocchi op de bank houden, maar ik lag in het ziekenhuis, balancerend tussen leven en dood en zij vertelden me dat het Montella werd."