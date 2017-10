Bondscoach Luxemburg: Zweden is stabieler dan Oranje

De bondscoach van Luxemburg vindt het niet meer of minder dan terecht dat Zweden momenteel boven het Nederlands elftal staat in de kwalificatiepoule. Op zaterdag spelen de Luxemburgers in en tegen Zweden en moet Oranje hopen dat het land niet al te veel doelpunten tegen krijgt.



Lucas Holz, de keuzeheer van het nationale elftal van Luxemburg, wordt als volgt geciteerd door Voetbal International: "Zweden is stabieler. Dat is toch een belangrijke kwaliteit. Oranje verloor onlangs in Frankrijk met 4-0, een score die recht deed aan het spelbeeld. Maar wij gingen in Rotterdam met 5-0 onderuit, een uitslag die toen ook dik verdiend was omdat we toen onnodige fouten maakten."



Luxemburg verraste onlangs nog door Frankrijk op een gelijkspel te houden, waar Nederland dus met 4-0 verloor in het Stade de France. De ploeg staat op dit moment gedeeld laatste in de groep, met evenveel punten als Wit-Rusland, de aankomende tegenstander van Dick Advocaat en zijn mannen.