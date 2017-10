VIDEO: Letse doelman blundert, Jong Oranje op voorsprong

In Letland leiden ze klaarblijkelijk niet de allerbeste keepers op. Jong Oranje speelt op dit moment tegen het beloftenelftal van het hierboven genoemde land en kwam op een 1-0 voorsprong door een goal van Oussama Idrissi. Het doelpunt had echter ook best achter de naam van doelverdediger Vladislavs Kurakins gezet mogen worden.





⚽ | Oussama Idrissi schiet hard op het doel en blunderende keeper Vladislavs Kurakins laat de bal door zijn handen glippen: 1-0. #nedlet pic.twitter.com/bvJMVIGmoj — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 6, 2017