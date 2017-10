Cassierra over ploeggenoot: hij is een icoon

Aanvaller Mateo Cassierra kreeg in het afgelopen seizoen nog wel een aantal kansen in het eerste van Ajax. De Colombiaan greep deze mogelijkheden echter niet aan en verdween naar Jong Ajax. Daar speelt hij nu nog, mede door de komst van spits Klaas-Jan Huntelaar.



In gesprek met Ajax TV zegt Cassierra over zijn situatie: "Ik heb vorig jaar veel gespeeld en de mensen hadden waardering voor me. Voor het eerste heb ik nog niet mogen spelen dit seizoen, daarom werk ik hard bij Jong Ajax en probeer ik alles goed te doen."



De Colombiaan heeft nu een extra concurrent in de persoon van Huntelaar. Cassierra is echter onder de indruk van de goalgetter. "Hij heeft op wereldniveau gespeeld. Hij is een icoon in Nederland. Ik probeer goede dingen van hem te leren. Hij is een goede spits en dat is goed voor mijn ontwikkeling. Ik was al fan van hem toen hij nog bij Real Madrid speelde. Het is goed dat hij nu hier is, want hij is met zijn ervaring van grote waarde voor ons als jonge spelers. Hij steunt ons enorm."