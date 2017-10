'Özil heeft transferbestemming al uitgekozen'

Nog niet zo heel lang geleden konden we nog lezen dat middenvelder Mesut Özil binnenkort naar Manchester United zou vertrekken. Nu is alles echter weer anders en dat heeft natuurlijk te maken met het aflopende contract van de Duitser. Hij kan gaan en staan waar hij wil.



Volgens het medium Sport is de wens van de international van Die Mannschaft wel duidelijk: United zou hij als optie zien, maar het allerliefste transfereert hij in 2018 naar FC Barcelona. In de zomer werd Özil al in verband gebracht met de Catalanen, maar toen kwam het er niet van: bovendien ging Barça vol voor de handtekening van Philippe Coutinho van Liverpool.



Mogelijk krijgt de spelmaker in het volgende kalenderjaar een nieuwe kans. De directeurs in het Camp Nou-stadion weigeren namelijk om 150 tot 200 miljoen euro te betalen voor Coutinho en dus wordt de boot vooralsnog afgehouden door de Reds. Özil zou een goede tweede optie kunnen zijn voor het middenveld, dat wel aan versterking toe is. Iemand als André Gomes functioneert in ieder geval totaal niet.