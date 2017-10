Oranje-opstelling lijkt bekend: Advocaat kiest deze 11

Op de persconferentie van vrijdag was bondscoach Dick Advocaat maar weinig geheimzinnig over de basisopstelling van het Nederlands elftal tegen Wit-Rusland. De oefenmeester kiest een aantal opvallende spelers, waaronder bijvoorbeeld centrumverdediger Virgil van Dijk, die toch wat wedstrijdritme ontbeert. Hij krijgt de voorkeur boven Matthijs de Ligt, zo weet de NOS.



Daarnaast weten we dat Jasper Cillessen tussen de palen begint en dus niet PSV-keeper Jeroen Zoet. De andere namen kunnen vervolgens ingevuld worden: Daryl Janmaat, Karim Rekik, Daley Blind, Georginio Wijnaldum, Davy Pröpper, Tonny Vilhena, Arjen Robben, Vincent Janssen en Ryan Babel.



Advocaat gelooft in ieder geval in een goede afloop: "We hebben gisteren nog getraind in Amsterdam, dat zag er allemaal wel fris uit. Ik heb het idee dat ze er zelf nog in geloven. Met die uitstraling moeten we morgen ook beginnen, anders heeft het geen zin. Ik heb het volste vertrouwen dat we in ieder geval twee keer winnen."



Verwachte opstelling Oranje: Cillessen; Janmaat, Van Dijk, Rekik, Blind; Wijnaldum, Pröpper, Vilhena; Robben, Janssen, Babel.