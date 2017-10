Zweden-goalie spreekt zich uit over Oranje: 'Geen angst'

De komende dagen wordt duidelijk of het Nederlands elftal nog van het WK in Rusland mag dromen. Dinsdag treft het Zweden, maar de Scandinaviërs nemen het eerst nog op tegen Luxemburg. De Zweedse doelman Robin Olsen spreekt zich in gesprek met het Algemeen Dagblad alvast uit over Oranje.



"Ik denk niet dat iemand hier bang is voor een ander team. We hebben respect, maar geen angst", aldus Olsen na een training in Stockholm. "We hebben eerder tegen Oranje gespeeld. Het is een goed team met veel topspelers die nog niet hebben laten zien wat ze kunnen. Maar ze hebben nog altijd individuele kwaliteiten die andere teams niet hebben."



Zweden, de huidige nummer twee in groep A, aast vooral op een goed resultaat morgen in eigen huis tegen Luxemburg. "Ik weet dat we tegen Nederland spelen, maar daar denk ik niet veel over na. Eerst wacht morgen Luxemburg. Dat is voor ons een zeer belangrijke wedstrijd als het om de uitslag gaat", refereerde hij aan het doelsaldo dat mogelijk een beslissende rol gaat spelen in de strijd om de tweede plaats met Nederland.