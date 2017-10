"In het sombere Wit-Rusland moesten we onszelf nog opladen"

Zaterdag staat Nederland de cruciale wedstrijd tegen Wit-Rusland te wachten. Als Oranje geen goed resultaat neerzet, kan het het WK in Rusland eigenlijk wel uit zijn hoofd zetten. De eerste keer dat de twee landen elkaar ontmoetten was in 1995, voor de kwalificatie van het EK in 1996.



Dat was ook het seizoen dat Ajax de Champions League won, zo herinnert Johan de Kock zich. En dat hielp niet bepaald mee. "Het was een lang en zwaar seizoen. Ajax speelde mee op alle fronten. Vervolgens kwamen we in het sombere Wit-Rusland. Dan moet je jezelf nog opladen. Dat lukte bij sommige jongens niet voor die wedstrijd. Er hing toch al een soort vakantiesfeer. En de tegenstander en omgeving inspireerden niet", zo vertelt hij tegenover FCUpdate.nl.



Zelf speelde De Kock, die destijds onder contract stond bij Roda JC, wel een redelijke wedstrijd, zo vertelt hij. "Ik wil mezelf niet op de borst kloppen, hoor. Maar het was wel een redelijke wedstrijd. Het doelpunt van Wit-Rusland viel uit een lange bal. Edwin van der Sar, die debuteerde in die wedstrijd, dacht dat ik Sergi Gerasimets niet kon terughalen en kwam heel snel uit. Daardoor konden zij scoren. We waren het niet gewend om samen te spelen. Ik denk dat Ruud Hesp, een mindere goalie dan Van der Sar, wel langer was blijven staan. Die kende mij beter."