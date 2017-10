Bayern-verdediger lyrisch: "Betere oplossing is er niet"

Het heeft er alle schijn van dat Jupp Heynckes jaren na zijn pensioen zijn rentree gaat maken als trainer van Bayern München. Het leidt tot veel positieve reacties. Zo ook bij Jérôme Boateng, die zich de eerdere tijd onder de Duitser nog goed kan herinneren.



"Ik geloof, dat er geen betere oplossing is", begint Boateng zijn pleidooi voor Heynckes tegenover Bild. "Als het zover is, ben ik natuurlijk ontzettend blij. Het is een geweldige oplossing voor de hele club, want hij kent Bayern door en door."



"Hij is een trainer die de flair heeft", zo gaat de Duits international verder. "We hebben heel goed onder hem getraind. Hij is helemaal bekend met het internationale voetbal en de Bundesliga."